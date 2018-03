Maiara Basso larga na frente no Brasileiro de Motocross

Atleta da Pro Tork venceu a categoria MXF de ponta a ponta

Maiara Basso (foto) foi o destaque Pro Tork na abertura do Campeonato Brasileiro de Motocross 2018, realizada neste fim de semana, dias 24 e 25 de março, na pista do Parque de Exposições Arthur Hoffig, em Cornélio Procópio, no Paraná. A atleta gaúcha venceu a categoria MXF de ponta a ponta.

“Larguei em primeiro e logo me soltei, imprimi um ritmo forte, abrindo 14 segundos de vantagem em relação a principal adversária. Choveu um pouco de manhã e formaram várias canaletas na pista, estava muito legal de andar. Fico feliz por começar a temporada na frente”, disse a atual campeã.

A equipe ainda participou da disputa da MX2 com dois paranaenses. Das duas baterias previstas, apenas uma aconteceu, devido a chuva que voltou a cair. Fredy Spagnol fez uma prova de recuperação e conseguiu subir ao pódio, com um terceiro lugar. Leo Souza, que ainda trata uma fratura no pulso, finalizou em sexto.

De volta as suas cidades, os pilotos se preparam para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro de Motocross 2018, programada para os dias 7 e 8 de abril, no município de Rancho Queimado, em Santa Catarina. A expectativa da Pro Tork é que eles somem pontos importantes na briga pelos títulos.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul e da Nos Energy Drink.