Mamborê recebe etapa da Copa Oeste Pro Tork de Motocross

Neste fim de semana

A cidade paranaense de Mamborê, localizada a cerca de 38km de Campo Mourão, recebe os melhores pilotos da região para a disputa da terceira etapa da Copa Oeste Pro Tork de Motocross. Os pegas acontecem neste fim de semana, dias 3 e 4 de agosto, em uma pista especialmente preparada no Parque de Exposições.

Segundo o organizador Marcos Zibetti, da MZ Sports, a expectativa é que mais de 100 atletas alinhem no gate. “Essa é nossa 19º edição e contamos com o apoio da maior fabricante de motopeças da América Latina. O município é um reduto tradicional da modalidade, será a quinta vez que recebe a prova, estamos animados”.

As categorias que compõem a programação são: Minimotos até 9 anos, 85cc/Junior até 16 anos, 65cc até 13 anos, MX Nacional Força Livre, MX Amador Força Livre Especial, MX Intermediaria até 250cc, MX5 até 50 anos, MX4 até 450cc, MX3 até 450cc, MX2 e MX Pró. A duração de cada é de 15 minutos, mais duas voltas.

No sábado, os treinos livres iniciam às 14h30m. Já no domingo, os competidores retornam ao traçado a partir das 13h. O público tem acesso liberado para curtir as corridas e ainda participa do sorteio de uma minimoto Pro Tork TR50F, para isso, basta retirar o cupom gratuitamente no comércio local e comparecer.

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes, patrocina a competição e oferece inscrição subsidiada a todos os participantes que utilizarem equipamentos da marca. Confira o regulamento completo no site: www.mzsports.com.br.