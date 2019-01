Márcio Lago defende a Pro Tork no Paranaense de Velocross 2019

Piloto patrocinado desde 2016

Marcio Lago, mais conhecido como “Verde” no meio duas rodas, é um dos pilotos que irão defender a Pro Tork no Campeonato Paranaense de Velocross 2019. Ele acaba de renovar o patrocínio com a empresa, considerada a maior fábrica de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes.

Na última temporada, Verde foi campeão invicto na VX3 Nacional e na VX4 Nacional. Agora, além de defender os títulos, ele também tentará conquistar a taça na VX3 Especial, VX4 Especial, 230 Pró e Minimoto Adulto. Será seis categorias por evento, um desafio que exigirá muita preparação física.

“Estou animado, não vejo a hora de poder alinhar no gate e acelerar. Sou grato à parceria, que iniciou em 2016 e se estende até então. É muito legal ter seu trabalho reconhecido, poder continuar na mesma equipe, que é formada por grandes nomes do motociclismo nacional”, afirma.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.