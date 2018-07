Mesatenistas de Ribeirão Claro se preparam para final dos JEPs

Jovens foram campeãs na fase macrorregional

As atletas de Tênis de Mesa, Kimberly Correa e Júlia Diniz se preparam para representar Ribeirão Claro na fase final dos Jogos Escolares do Paraná no mês de agosto, em Campo Mourão.

As duas, alunas da Escola Estadual Doutor João da Rocha Chueiri, são orientadas pelo professor Marquinhos Roberto (os três na foto) e foram campeãs da fase macrorregional da competição na categoria A, na modalidade feminina de duplas.

Este é o segundo ano consecutivo em que as alunas se classificam para a fase final dos JEPs, que reúne os melhores atletas do estado, após garantirem vaga pelo desempenho.

O projeto de Tênis de Mesa oferecido pelo estabelecimento de ensino, através da Secretaria de Estado da Educação (SEED), atende os adolescentes no período de contra-turno escolar desde 2013. A iniciativa já foi conduzida pela professora de educação física Eliana Cortez, com resultados expressivos em competições como a Liga Forma Ativa do Norte Pioneiro, figurando sempre entre os três primeiros municípios participantes.