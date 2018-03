Norte Pioneiro ganha uma equipe de Triatlo

Atividade esportiva é formada por natação, ciclismo e corrida de rua

As práticas esportivas na região e, principalmente em Santo Antônio da Platina, começam a tomar contornos mais abrangentes fugindo um pouco do trivial, entenda-se, futebol. A Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Acorrenorpi) há pouco mais de três anos chamou a sociedade a olhar com mais atenção para a prática da corrida de rua, iniciativa que deu certo, tanto que hoje são vários participantes, atletas amadores – pois ninguém vive somente do correr – que estão integrando a associação, de diversos municípios do Norte Pioneiro e região do Norte do Paraná.

Agora a nova modalidade, ou seja, o evento atlético composto por três modalidades: natação, ciclismo e corrida tem um grupo constituído. Trata-se da recém-criada Athlon Life que visa participar de competições de Triathlon (Triatlo): natação, bike e corrida; Duathlon: corrida, bike, corrida; e Travessias: natação em águas abertas e que tem o intuito de difundir esse esporte pouco conhecido na região, aliás, no interior já que em grandes centros e, principalmente em regiões praianas a pratica é muito ativa.

À frente dessa nova equipe estão os profissionais em Educação Física: Matheus Bandeira e Alex Borlachenco. “O Triathlon ainda é pouco difundido na região e, como temos várias pessoas que nos últimos anos estão se revelando como praticantes comprometidos tanto da corrida, como do ciclismo e natação, achamos por bem criar a Athlon Life e organizadamente, chamar este pessoal a se reunir e envolver-se mais diretamente às atividades”, destacou Matheus. Segundo ele em poucos meses a Life já conta com 30 pessoas, “a maioria ainda está treinando para começar a competir”, detalhou.

Há cerca de duas semanas Matheus Bandeira e Alex Borlachenco mais Tatiéle Cristina Tomba e Tatiane Fernanda Tomba participaram em Caiobá (PR) da prova do Serviço Social do Comércio (Sesc) Triathlon Caiobá 2018, em sua 30ª edição ininterrupta. O evento reuniu 1.200 atletas. O sucesso da competição foi registrado a partir das inscrições, pois cinco minutos após a abertura todas as vagas disponíveis tinham sido preenchidas.

Os atletas da Athlon Life participaram da categoria Sprint, que são 750 metros nadando, 20km pedalando e 5km correndo. Matheus ficou com o 8º lugar na categoria speed 20 a 24 anos com o tempo total de 1h19min01s; Alex completou a categoria speed de 30 a 34 anos em 21º lugar em 1h18min37s; Tatiéle competindo pela categoria Mountain bike 25 anos em diante conquistou o 4º lugar em 1h28min32s e, Tatiane no speed 30 a 34 aos, obteve a oitava colocação com o tempo de 1h22min48s.

Matheus lembrou que a equipe está envolvida em duas competições por mês, participando também da Copa Interior de Triathlon, do estado de São Paulo que conta com oito etapas e do Circuito Renault Triathlon em Caiobá, além de algumas provas esporádicas durante o ano.

A Athlon Life, formada por atletas de Santo Antônio da Platina, Jacarezinho, Andirá e Bandeirantes, está fechando parceria em forma de patrocínio como a Nadarte Escola de Natação e Hidroginástica, Estúdio Força Funcional e Vidativa Bikes, de Jacarezinho.

O Triathlon é uma palavra grega que designa um evento atlético composto por três modalidades. O nome triatlo é aplicado a uma combinação de natação, ciclismo e corrida, nessa ordem e sem interrupções entre as modalidades.

