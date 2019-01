Paulo Stedile é o piloto que defende a Pro Tork há mais tempo

18 anos de parceria

A Pro Tork acaba de renovar o patrocínio com Paulo Stedile, o piloto que há mais tempo defende a maior fábrica de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes. Em 18 anos de parceria, ele se tornou recordista em títulos brasileiros em diferentes modalidades dentro do motociclismo.

Para Stedile, integrar a equipe é fazer parte de uma família. “Sempre fui muito bem tratado, não só no auge das categorias principais, como também agora, competindo com os veteranos. Sinto orgulho da história que construímos juntos, de dar o meu melhor na pista e também poder contribuir no desenvolvimento de produtos”, afirma.

Nesta temporada, o curitibano de 38 anos irá se dedicar aos campeonatos Brasileiro e Paranaense de Velocross, com o objetivo de ser mais uma vez campeão da VX3. O atleta também tem vontade de voltar a acelerar no Brasileiro de Motocross, mas isso vai depender de sua preparação física e calendário dos eventos.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.