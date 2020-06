Pavimentação no bairro Santo Antônio de Pádua em Ibaiti

Obra terá vigência até o final do ano

Na tarde desta quarta-feira, dia três, o Prefeito de Ibaiti, Antonely Carvalho, veio a público, através do site oficial da Prefeitura e de seu perfil particular no Facebook, prestar contas sobre a pavimentação que está acontecendo no bairro Santo Antônio de Pádua do município.

De acordo com a autoridade eleita, as pavimentações vem acontecendo desde 2017 e ainda não pararão, continuarão sendo executadas. A verba foi liberada através de uma emenda do Governo Federal, no valor de R$1.667.967,23. Aproximadamente, 20.857,54Mts² e 205 famílias foram foram contemplados pela obra.

A pavimentação acontecerá até o final deste ano, por causa de uma parceria da Prefeitura com a Caixa Econômica Federal, no projeto FINISA (Financiamento à Infraestrutura e Saneamento).

O Prefeito afirmou:

Forte abraço a todos os moradores do bairro Santo Antônio de Pádua. Continuamos com Deus na frente e muito trabalho ”

Assista o posicionamento completo de Antonely Carvalho no link: https://www.facebook.com/watch/?v=663828630861315