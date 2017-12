Piloto é campeão em quatro categorias no Velocross

Ele é de Santo Antônio da Platina

Neste fim de semana aconteceu o final do campeonato Noroeste na cidade de Quinta do Sol, interior paranaense, e Fabinho Brito participou de quatro categorias.

O piloto conseguiu o primeiro lugar em todas : VX 3 Nacional, VX 3 Especial Força Livre Nacional e VX 230.

E na categoria mini-moto, o filho dele, Kaian, participou fazendo primeiro lugar e sendo campeão com apenas sete anos também do mesmo campeonato.

“Por isso quero agradecer aos meus patrocinadores porque se não fosse eles não poderíamos participar desses campeonatos, onde também representamos o Norte Pioneiro a para vários lugares do Brasil”, afirmou o piloto, que tem apoio da Pro Tork, Npdiario, Construcasa Bordignon e Schmidt Motos.