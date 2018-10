Piloto Pro Tork é atração em São Paulo

Haverá saltos inéditos

Se já não bastassem os melhores pilotos do país alinhando no gate para a disputa da terceira etapa do Arena Cross 2018, a competição terá ainda show de motocross estilo livre liderado por Fred Kyrillos. Após ser adiado devido a uma tempestade, o evento acontece neste sábado, dia 29, em Boituva, interior de São Paulo.

O atleta Pro Tork é destaque na modalidade, com participações em provas internacionais importantes, como X-Games e X-Fighters, além de diversos títulos em campeonatos nacionais. A expectativa é de uma apresentação com o que há de mais radical na modalidade, incluindo backflips.

Fred conta que o público também pode esperar por saltos inéditos. “Alcançamos uma sincronia muito boa entre os pilotos. Estamos ensaiando vários saltos em conjunto e quem aparecer vai curtir”, conta ele, que divide a pista com Marcelo Simões e Cyro Oliveira.

O espetáculo será em uma grande área, localizada ao lado do Condomínio Flora Ville. A programação inicia a partir das 16h e segue até cerca de 23h. Quem quiser prestigiar, basta trocar seu ingresso por 1kg de farinha de trigo e 1 caixa de leite integral na Moto Guia Honda, em Boituva ou ainda no município de Tatuí.