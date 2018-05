Piloto Pro Tork leva o melhor do FMX ao Mato-Grossense de Motocross

No próximo domingo

Gilmar “Joaninha” Flores promete o melhor do motocross estilo livre para a terceira etapa do Campeonato Mato-Grossense de Motocross, que acontece neste fim de semana, dias 19 e 20 de maio, na Pista Municipal de Araputanga. Sua apresentação está programada para as 13h de domingo, com entrada franca.

O piloto lidera a equipe J99, que também é composta pelos atletas Marcos Paris, Robertt Fire e Henrique “Zoio” Balestrin. Juntos, eles levarão o público ao delírio com um belo repertório de manobras radicais. Entre elas, destaque para uma grande variação de backflips – giro completo com a moto para trás.

Serviço:

O que: Show de motocross estilo livre com Joaninha

Quando: Domingo, dia 20 – 13h

Onde: Pista Municipal de Motocross – Araputanga (MT)

Quanto: Entrada franca

A J99 tem o apoio da Motul e da NOS Energy Drink.