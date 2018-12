Piloto tem novo desafio com a Pro Tork para 2019

Sete anos de parceria

Carlos Eduardo é um dos primeiros pilotos anunciados pela Pro Tork para 2019. E além de defender os títulos conquistados neste ano no paraguaio de motocross e velocross, cinco no total, o piloto terá um novo desafio, disputar o paranaense nestas modalidades.

“Estou muito animado com o objetivo que traçamos para a próxima temporada. A ideia é ser campeão novamente no paraguaio nas categorias MX1, MX2, VX1, VX2 e Força Livre Nacional, enquanto que no estadual também irei correr a 230cc. São 12 chances de ser campeão, um grande desafio”, exalta.

O sul-mato-grossense, que atualmente mora no país vizinho, mantém sete anos de parceria com a marca, que é considerada a maior fábrica de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes. Para ele, a renovação é o reconhecimento da sua dedicação.

“A Pro Tork esteve comigo nos melhores momentos da minha carreira, inclusive quando fui tricampeão brasileiro de motocross, na 230cc. Ela me dá total liberdade para trabalhar e isso é muito difícil nos dias de hoje, representa confiança. Sou grato pela nossa parceria, espero honrá-la mais uma vez”, finaliza.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da MOTUL e da NOS Energy Drink.