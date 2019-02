Pilotos Pro Tork disputam Duelo de Motos

Transmissão ao vivo para todo o Brasil pelo Esporte Espetacular

Dois pilotos Pro Tork são apontados como favoritos no Duelo de Motos, o atual campeão Fred Kyrillos e a lenda Gilmar “Joaninha” Flores. A disputa de motocross estilo livre, que faz parte do calendário do Verão Espetacular, inicia nesta quinta-feira , dia 31 e tem a grande final programada para o domingo, dia 3, com transmissão ao vivo para todo o Brasil pelo Esporte Espetacular, da Rede Globo, a partir das 9 horas .

O formato do Duelo de Motos é um grande diferencial. Ao contrário das competições tradicionais em chave aberta, em que cada um faz uma simples apresentação individual e recebe uma nota, nele os atletas se enfrentam em um sistema “homem a homem”, na qual dois competidores se encaram diretamente e somente o vencedor de cada embate segue para fase seguinte.

Fred se mostra animado. “Participar de um evento como este, com os melhores pilotos do país e o calor do público, é sempre gratificante. Praticamente não tive férias, mesmo com as festas de fim de ano eu não parei de treinar. Estou motivado a conquistar mais um título”, afirma o piloto que tem em seu currículo participações em eventos importantes como o XPilots (México) e o Monster Energy Cup (Las Vegas).

5ª Edição do Duelo de Motos

31 de janeiro: Treinos Livres

1º de fevereiro: Treinos Oficiais

2 de fevereiro: Classificatórias

3 de fevereiro: Grande Final | Transmissão Ao Vivo – TV Globo

Endereço: Centro de Convenções e Eventos Victor Brecheret (Alameda Professor Lucas Nogueira Garcez, 511 – Vila Thais