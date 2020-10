Terceira etapa acontece entre os dias 10 e 12 de outubro em Goiás (GO)

A Pro Tork segue para a terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Enduro FIM com o objetivo de ampliar vantagem na classificação. Seus pilotos, Lolo Anton e Romulo Bottrel, lideram as categorias E1 e E3, respectivamente. O evento acontece entre 10 e 12 de outubro, em Goiás (GO).

Devido a pandemia do novo coronavírus, o calendário teve de ser ajustado e desta vez os atletas irão encarar rodada tripla. A disputa será em formato “bolha”, com toda a estrutura da prova montada na Fazenda MEELL, localizada na região de Santa Cruz de Goiás – o que inclui a área de box e o percurso.

O trajeto conta com 31 quilômetros, sendo composto por três especiais (trechos cronometrados). Os competidores darão três voltas a cada dia no circuito, totalizando quase 300 km percorridos. Além do clima, seco e quente, a variedade de desafios vai testar a habilidade.

Um cross teste terá 2,5 km por uma pista com pontos técnicos, estendido em um pasto. Outro será de 3,2 km em meio da mata e área de pasto, bem travado, apresenta chão duro e curvas apertadas. Já o último com 3,8 km traz trilhas técnicas em terreno arenoso, com alguns pontos de pedras margeando um rio.

Acostumados com um tipo de terreno diferente, Lolo e Romulo intensificaram os treinos e o acerto das motocicletas. “A rodada tripla também irá exigir bastante preparo físico. Estou muito bem, me sinto confiante para buscar o melhor resultado possível”, garante Romulo.

Confira a programação*

Sábado (10/10)

7h30 às 10h – Vistorias técnicas e condução das motos ao Parque Fechado

10h – Largada dos dois primeiros pilotos

16h – Pre-Finish

16h20 – Condução das motos ao Parque Fechado

20h – Divulgação dos resultados oficiais do dia

Domingo (11/10)

9h – Largada dos dois primeiros pilotos

15h – Pre-Finish

15h20 – Condução das motos ao Parque Fechado

20h – Divulgação dos resultados oficiais do dia

Segunda-Feira (12/10)

9h – Largada dos dois primeiros pilotos

13:30 – Condução das motos ao Parque Fechado

15h – Divulgação dos resultados oficiais do dia e da prova

15h30 – Premiação

*Sujeita a alterações.

Os pilotos Pro Tork têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.