Primeiro dia tem 21 gols nos JEPs em Abatiá

Carlópolis na estreia venceu duas partidas no Jogos Escolares do Paraná

O primeiro dia dos Jogos Escolares do Paraná Bom de Bola Fase Macrorregional , que acontece no Estádio Municipal Jaime de Carvalho em Abatiá, teve a rede balançando 21 vezes. As partidas estão divididas em quatro categorias, sendo masculino e feminino e nas idades A (15 a 17 anos) e B (12 a 14 anos).

O futebol masculino A conta com cinco equipes (sendo o campeão de cada regional e mais o município sede). No primeiro dia o Colégio Estadual Carolina Lupion jogou duas vezes e venceu as partidas (5×0 sobre Ibaiti e 3×0 sobre Santana do Itararé), ficando perto da vaga para a fase final. Também estão no grupo Cornélio Procópio e Abatiá.

Já no futebol masculino B disputam as equipes: Colégio Estadual Julia Wanderley de Jaboti, Colégio Estadual Barão do Rio Branco de Assaí, Colégio Estadual João Paulo II de Arapoti e Colégio Estadual Barbosa Ferraz de Andirá. Já no futebol feminino A estão na competição: Colégio Estadual Rui Barbosa de Arapoti, Colégio Estadual Coronel Joaquim Oliveira de Japira, Colégio Estadual Hermínia Lupion de Ribeirão do Pinhal e Colégio Estadual Marcílio Dias de Itambaracá.

Já no futebol feminino B Colégio Estadual Humberto Teixeira de Bandeirantes, Colégio estadual Ary Barroso de Wenceslau Braz, Escola Estadual Francisco Oliveira de Tomazina e Colégio Estadual Stella Maris de Andirá. As duas primeiras colocadas de cada categoria se classificam para a fase final que acontecerá no próximo mês.

Os Jogos Escolares do Paraná Bom de Bola são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Turismo e Secretaria da Educação, com apoio do município de Abatiá.