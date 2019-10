Pro Tork acelera na Copa Truck em Cascavel

Com a Usual Racing

A Pro Tork se une a Usual Racing para a disputa da sétima etapa da Copa Truck, que acontece neste fim de semana no Autódromo Zilmar Beux, localizado na cidade de Cascavel. A corrida promete ser uma das melhores da temporada 2019.

Para a equipe, que vem de uma ótima atuação em Rivera, o clima não poderia ser mais motivador. Felipe Giaffone, ex-campeão do evento, busca cravar de vez seu nome como um dos favoritos ao título. Já para Djalma Pivetta, que estreou na competição nesse ano, seguir mostrando evolução é a missão a ser cumprida.

A pista é conhecida por proporcionar uma experiência de alta velocidade ao longo dos seus 3.058 metros. Todos estão em busca de uma vaga na grande final de Interlagos, o que promete esquentar ainda mais a briga, garantindo um belo espetáculo ao público presente.

Para quem não puder conferir de perto, basta acompanhar a adrenalina das corridas com a transmissão no domingo, a partir das 14 horas pelo SporTV3 e SporTV Play.

A Usual Racing conta com o apoio da Pro Tork – a maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes