Pro Tork acelera no Paraguai e na Argentina

Respectivamente de Velocross e Motocross

Pro Tork cruza a fronteira para acelerar em dois eventos fora do Brasil neste fim de semana, dias 1 e 2 de setembro. Carlos Eduardo Franco e Jose Felipe defendem a equipe na sexta etapa do Campeonato Paraguaio de Velocross e na sétima do Argentino de Motocross, respectivamente.

Carlos está invicto no Paraguaio de Velocross, não apenas na categoria principal, a VX1, mas também na VX2 e na Força Livre Nacional. “A pista em Curuguaty é arenosa, bem de alta. Estou louco para acelerar, me preparei bastante e a expectativa é seguir na ponta da tabela”, explica.



José é o segundo colocado na classificação da MX1 no Argentino de Motocross. “O objetivo é levar a equipe ao lugar mais alto do pódio em Tucumán. Me lesionei no início da temporada e venho buscando a recuperação, quero muito essa vitória”, afirma.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul e da NOS Energy Drink.