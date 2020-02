Pro Tork agita Arena Velocross neste fim de semana

Mais de 150 pilotos são esperados

Uma grande decisão aguarda por milhares de espectadores neste fim de semana, 8 e 9 de fevereiro. Na ocasião, cerca de duas mil pessoas devem acompanhar a final do Arena Velocross, que ocorre em Prudentópolis (PR), um dos mais tradicionais destinos da competição.

Além de patrocinar a disputa, a Pro Tork irá entrar na pista com Alex Júnior, favorito ao título em quatro categorias. “Aproveitando que adoro correr na cidade quero dar o meu melhor, sempre pensando em toda a copa e não apenas nessa etapa em si. O objetivo é assegurar as conquistas na VX Pró, 230 Pró, FLN e TR adulto”, afirma o atleta.

Mais de 150 pilotos são esperados pela organização e terão à sua disposição toda a infraestrutura do Centro de Eventos Terra das Cachoeiras Gigantes. Destaque ao projeto de iluminação, que garante segurança independente em qualquer horário ou condição. A programação inicia às 18h de sábado, com treinos livres, e segue à noite, com baterias às 20h. No domingo as atividades retornam logo pela manhã, com warm up às 9h, seguido por novas sessões de corridas, às 12h30.

Ao público não faltarão atrações. Além de acompanhar as disputas, aproveitando a arquibancada natural com vista panorâmica da pista e ampla praça de alimentação, os visitantes podem curtir uma série de ações paralelas. Entre elas, o 2º Encontro de Carros Antigos, que projeta reunir aproximadamente 200 veículos, e a divertida Corrida na Lama, em que os participantes encaram um circuito com vários obstáculos e muita terra. O ingresso custa R$ 10.

Serviço: Arena Velocross

Etapa: Final

Onde: Centro de Eventos Terra das Cachoeiras Gigantes – Prudentópolis (PR)

Ingresso: R$ 10 (válido para os dois dias)

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina, é patrocinadora do campeonato e seus pilotos têm o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.