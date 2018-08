Pro Tork apoia Trilha de São Domingos em Pernambuco

Mais de duas mil motocicletas e quadriciclos

A quinta edição da Trilha de São Domingos conta com o apoio da Pro Tork, a maior fábrica de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes. O evento espera reunir mais de duas mil motocicletas e quadriciclos, entre os dias 24 e 26 de agosto, na cidade de Brejo da Madre de Deus, em Pernambuco.

Um percurso de aproximadamente 60 quilômetros foi especialmente preparado para o domingo (foto do ano passado), com largada às 11h. O encontro de trilheiros é considerado um dos melhores de todo o Norte e Nordeste do país, por isso, os participantes o aguardam com grande expectativa.

Quem não garantiu sua inscrição, deve fazê-la na Ionildo Motos, pelo investimento de apenas R$ 39,90. O kit para o trilheiro conta com camisa oficial da Pro Tork, mochila e chaveiro. Todos ganham café da manhã, almoço, petiscos na chegada e troféu. Haverá também o sorteio de brindes e uma moto Honda Fan.

A programação conta ainda com shows musicais com as bandas Resíduos – de pop rock e Blackbird Classic – de hard rock, DJ Heitor – de eletro music, além dos Descentes do Forró, vencedores do programa “Vem Cantar Forró”, da TV Asa Branca, filiada a rede Globo.