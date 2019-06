Pro Tork busca bicampeonato no Catarinense de Enduro

Piloto pode se sagrar campeão nesta etapa

Neste domingo, dia 22 de junho, São Bento do Sul (SC) recebe a sexta e penúltima etapa do Campeonato Catarinense de Enduro FIM. Será um momento especial para Lolo Anton, da Pro Tork Racing Team, que pode ser declarado campeão estadual com uma prova de antecedência.

O piloto lidera de maneira invicta a categoria principal, E1. “Estamos fazendo uma temporada consistente, evitando erros, e sempre pensando no título. Espero retribuir o carinho de todos com mais esse troféu”, destaca Lolo, atual campeão Catarinense e que também possui oito conquistas no Paranaense da modalidade.

Desta vez o desafio será em um circuito composto por cinco especiais, que totalizam 34 quilômetros, sendo 16,2 cronometrados. O percurso passa por plantações de eucaliptos e pinus, trechos de mata fechada e ainda por uma pista de cross-country. Assim, há áreas com altas médias de velocidade e outras muito técnicas.

O primeiro competidor largará às 9h, abrindo a programação. Tudo acontece no pesque e pague Recanto Rural Água Doce, que possui estrutura com praça de alimentação e amplo estacionamento. O acesso do público é gratuito. A disputa também será válida pela Copa Norte de Enduro FIM.

Classificação E1

1 – Lolo Anton – 125 pontos (Pro Tork)

2 – André Luiz Dalsasso – 110 pontos

3 – Igor Carioni – 20 pontos

4 – Felipe Legarrea – 20 pontos

5 – Tiago dos Santos – 18 pontos

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.