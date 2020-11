Disputa da segunda etapa acontece neste fim de semana

Os pilotos estão ansiosos para o retorno do Campeonato Pro Tork Catarinense de Velocross, após sete meses de intervalo devido a pandemia do novo coronavírus. A segunda etapa acontece neste fim de semana, dias 7 e 8 de novembro, em Massaranduba, seguindo um rígido protocolo sanitário, sem a presença de público.

A maior fabricante de motopeças da América Latina patrocina, dá nome ao evento e também alinha no gate com dois pilotos: Ana Claudia Fietz – que lidera a categoria VXF Nacional; e Luciano “Boca” de Oliveira – quinto colocado na VX3 Importadas. Boca também corre a VX1, na qual não pontuou na abertura devido a uma lesão.

O cronograma inicia com treinos livres no sábado, às 10h30, e segue com cronometrados, às 13h15. No mesmo dia ainda ocorrem baterias de oito categorias, largando a partir das 16h15. No domingo as atividades serão retomadas com warm up, às 8h30, e o restante das provas, às 11h20.

Pro Tork oferece inscrição subsidiada

Parceira da Federação Catarinense de Motociclismo, a Pro Tork é patrocinadora oficial da competição e oferece inscrições subsidiadas a pilotos que estiverem utilizando produtos da marca. Para participar os atletas precisam estar vestindo todos os equipamentos de proteção da empresa. Confira as regras no site www.fcm.org.br. Faça sua inscrição em www.sportbay.com.br.