Pro Tork classificada em três categorias nos EUA

Gabriel Andrigo na disputa do Loretta Lynn’s

Gabriel Andrigo fez a festa da Pro Tork KTM Racing na disputa de sua última classificatória para a 39ª edição do Campeonato Amador de Motocross dos Estados Unidos, também conhecido como Loretta Lynn’s. Com vaga já garantida na 450B Limited, o piloto brasileiro encarou o evento no fim de semana, na pista de Tomahawk MX, em Hedgesville, conquistando ainda seu lugar no gate da 250B Limited e da 450B Modified.

“Estou bastante feliz com o meu desempenho, foi muito desafiador. Um calor de 45 graus, traçado de areia, o qual não estou acostumado. Finalizei a categoria 250B Limited em terceiro lugar na somatória, com um terceiro, um sexto e outro terceiro nas baterias. Já na 450B Modified fui o segundo, com um terceiro, um quinto e um segundo, sendo que cheguei a liderar a última prova”, explica o gaúcho de apenas 15 anos.

Como no Loretta Lynn’s os atletas devem escolher apenas duas classes, Andrigo optou por encarar a briga pelos títulos da 250B Limited e da 450B Limited, que já tinha se classificado numa rodada anterior, com a quinta colocação. O evento está programado para acontecer entre os dias 3 e 8 de agosto, em Hurricane Mills, no Tennessee, reunindo atletas em ascensão não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo, como o caso do brasileiro.

De volta a sua base em Hamer, na Carolina do Sul, ele retoma o treinamento focado em alcançar um bom resultado. “Lá as baterias serão mais longas, preciso intensificar os treinos com motocicleta e também a parte física. A expectativa é ótima, tenho tempo para me preparar e prometo dar o meu melhor”, afirma o piloto que por aqui já foi campeão Brasileiro, Catarinense e Gaúcho de Motocross em diferentes modalidades.

