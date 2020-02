Pro Tork conquista cinco títulos numa só etapa do Velocross

Com os pilotos Alex Júnior e Paulo Stedile

A disputa do Arena Velocross foi encerrada após a terceira etapa neste fim de semana, dias 8 e 9 de fevereiro, na cidade de Prudentópolis (PR). E o destaque foi a Pro Tork Racing Team, que celebrou a conquista de cinco títulos com os pilotos Alex Júnior e Paulo Stedile.

Alex venceu as corridas das categorias VX Pró, 230cc Pró, Força Livre Nacional e TR Adulto, sagrando-se campeão em todas. Para completar, Stedile foi o mais rápido na VX3 Especial, garantindo outra taça para a galeria da equipe, que fez a festa ao fim do evento.

O bom rendimento mostra o quanto os atletas estão focados para o início da temporada 2020. A expectativa da Pro Tork para as pistas em todo o Brasil é excelente.

Os pilotos Pro Tork têm o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.