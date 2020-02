Pro Tork defende Brasil no Latino Americano de Hard Enduro

El Inka reúne os melhores pilotos do mundo

Rigor Rico está no Peru para defender o país no Latino Americano de Hard Enduro. O piloto foi o único brasileiro convidado a participar do El Inka, uma das provas mais desafiadoras da modalidade, que reúne ainda alguns dos melhores atletas do mundo. O evento ocorre de 20 a 22 de fevereiro, na capital Lima.

No primeiro dia, os competidores irão encarar um Prólogo, espécie de circuito fechado com obstáculos. Já no segundo dia, um Hard Enduro com aproximadamente 100 quilômetros. Por fim, um Hare Scramble, circuito natural de 3 km, no qual darão voltas por 2h30. Todos somam pontos para revelar o grande campeão.

Rigor apresenta boas chances na categoria principal, a Gold. “Fiquei feliz com o convite. Tive a oportunidade de chegar antes, treinar com o pessoal, me adaptar ao forte calor, terreno seco e repleto de pedras. Claro que há grandes adversários, como o espanhol, tricampeão da prova, Mario Roman; e o sul africano Travis Teasdale. Mas estou focado em começar a temporada com um bom resultado”, destaca.

O mineiro de 29 anos, que neste ano assinou com a equipe Pro Tork KTM Racing, é o principal nome da modalidade no Brasil. Em seu currículo, conquistas importantes como seis títulos nacionais, campeão do Hard Enduro Brasil Series e do Red Bull Minas Riders.