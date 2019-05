Pro Tork defende liderança no Gaúcho de Velocross

Neste final de semana

Os irmãos Basso encaram a segunda etapa do Pro Tork Gaúcho de Velocross com o objetivo de defender a liderança das categorias VXF Importadas e VX2, além de brigar pela ponta da tabela na VX1, que foi cancelada na abertura devido a chuva. A disputa acontece neste fim de semana, dias 25 e 26, em Tupanciretã, na região Noroeste.

Maiara é a ponteira na VXF Importadas, enquanto Lucas é o primeiro na tabela da VX2, seguido por Mateus. Os rapazes da família ainda irão alinhar no gate da VX1 e esperam sair na frente na briga pelo título. “A expectativa é boa, o local é tradicional, tem uma pista ótima, na qual costumamos nos sair bem”, afirma Maiara.

Assim como o campeonato, eles também são patrocinados pela Pro Tork, empresa que é considerada a maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes. Uma parceria que já dura há cinco anos e rendeu dezenas de títulos estaduais e nacionais em diferentes modalidades.

O ingresso para prestigiar as corridas no Parque Motonáutico custa apenas R$ 10 e a renda será revertida ao Hospital de Caridade do município. A programação inicia no sábado com treinos livres, às 9h30m, seguidos pelos cronometrados, às 12h45m, e as baterias às 16h30m. No domingo o warm up está previsto para às 8h30m e as corridas começam às 11h30m.

Serviço: Campeonato Pro Tork Gaúcho de Velocross

Etapa: 2

Data: 25 e 26 de maio

Local: Parque Motonáutico – Tupanciretã

Quanto: R$ 10

A Pro Tork é patrocinadora oficial do evento e seus pilotos têm o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.