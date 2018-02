Pro Tork disputa Prêmio Guidão de Ouro em quatro categorias

Os melhores da temporada 2017

A 13ª edição do Guidão de Ouro vai revelar os melhores da temporada 2017. Indicada em todas as edições do prêmio promovido pela Adrenal Editora, a Pro Tork aparece desta vez em quatro categorias: “Melhor Piloto de Motocross”, “Melhor Piloto de Off Road”, “Melhor Equipe de Motocross” e “Melhor Piloto Feminino”.

Quem decide os campeões é o público, para isso, basta acessar o site da revista Dirt Action www.revistadirtaction.com.br

A votação encerra no dia 10 de março e os vencedores serão revelados no dia 20.

Categorias em que a Pro Tork foi indicada:

Melhor Piloto de Motocross: Leo Souza

Melhor Piloto de Off Road: Emerson Loth

Melhor Equipe de Motocross: Kawasaki Pro Tork Racing

Melhor Piloto Feminino: Maiara Basso