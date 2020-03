Pro Tork é destaque em etapa do Português de Hard Enduro

Brasileiro chamou a atenção

Rigor Rico segue se destacando em cenário internacional. O brasileiro da Pro Tork KTM Racing acaba de faturar um sexto lugar na categoria principal do Portugal Hard Enduro Series, que teve sua terceira etapa realizada neste domingo, 1º de março, em Valongo, cidade a apenas 16 quilômetros de Porto, no Norte do país.

A disputa foi dividida em duas etapas. Na parte da manhã, os competidores encararam uma bateria de uma hora em um circuito de seis quilômetros, com vários obstáculos artificiais. Já a tarde, além deste percurso, mais seis quilômetros de trilha, totalizando duas horas de prova.

“Cheguei a cair num duplo de manhã, me machuquei levemente, mas consegui lidar com a dor e recuperar. A tarde sofri com os retardatários, foi difícil ultrapassá-los, enquanto que para os locais eles abriam. Acho que fui bem, estou feliz com a minha pilotagem, foi uma das minhas melhoras corridas”, explica.

O evento serviu como preparação para a abertura do mundial da modalidade, o 16º Extreme XL de Lagares, que acontece de 8 a 10 de maio, também em Portugal. A ideia foi se adaptar ao terreno e ao clima, além de encarar alguns dos principais adversários que terá por lá, como o espanhol Mario Roman e o britânico Alfredo Gomes, que acabaram a prova em primeiro e segundo, respectivamente.

Rigor avalia sua participação como extremamente positiva. “Foi a primeira vez que corri aqui, enquanto os demais já conheciam o evento. Saí do calor de 40 graus do Peru, onde fui vice-campeão Latino Americano, para andar aqui no frio de 5. Cometi pequenos erros e sei onde preciso melhorar, detectar isso é muito importante. Acredito estar no caminho certo, estou confiante”, avalia.

E o atleta não se deu por satisfeito em terras lusitanas. Nesta segunda-feira ele realiza mais um treino no país, só depois volta ao Brasil, onde retoma o treinamento para o nacional. O campeonato terá sua primeira etapa realizada em sua cidade, Barão de Cocais (MG), nos dias 21 e 22 de março. Rigor irá defender o título da Gold e não vê a hora da briga começar.

Os pilotos da Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina, têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.