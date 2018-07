Pro Tork Freestyle Show se apresenta em Santa Catarina

Será neste domingo

A Pro Tork Freestyle Show é uma das atrações da festa de aniversário de 60 anos da cidade de Trombudo Central (SC). Sua apresentação será realizada neste domingo, dia 22 de julho, às 14h, no Pavilhão Municipal. A entrada é franca, quem for da região não pode perder.

Esta é a primeira vez que os experientes pilotos Elton Becker e Pablo Ristow demonstram seu espetáculo de motocross estilo livre no local. Entre as manobras radicais, destaque para as tradicionais Cordova, Nac Nac e Superman. Um show de tirar o fôlego, com muita emoção e adrenalina.

Serviço:

O que: Pro Tork Freestyle Show

Quando: Domingo, dia 22 – 14h

Onde: Pavilhão Municipal – Trombudo Central (SC)

Quanto: Entrada franca

A Pro Tork Freestyle Show tem o patrocínio da Motul e da NOS Energy Drink.