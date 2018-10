Pro Tork Freestyle Show se apresenta em Seara (SC)

Será neste domingo

A Pro Tork Freestyle Show é uma das atrações do Conexão Seara – Campeonato Mundial de Som Automotivo, na cidade de Seara (Santa Catarina). Após ser adiada devido ao mau tempo, a apresentação acontece neste domingo, dia 14, a partir das 16 horas, no CTG (Centro de Tradições Gaúchas) Seara e Pampa. Para conferir, basta doar um quilo de alimento não perecível.

Quem comandará o espetáculo de motocross estilo livre serão os experientes pilotos Elton Becker e Pablo Ristow. Entre as manobras radicais, destaque para as tradicionais Cordova, Nac Nac e Superman. Um show de tirar o fôlego, com muita emoção e adrenalina.

A Pro Tork Freestyle Show tem o patrocínio da Motul e da NOS Energy Drink.