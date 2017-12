Pro Tork garante 4 títulos no Brasileiro de Motocross

Disputas foram acirradas

A Pro Tork Racing Team encerrou o Campeonato Brasileiro de Motocross 2017 com quatro títulos, sendo a melhor nas categorias MXF, MX3, MX4 e MX5. A final da temporada foi realizada neste fim de semana, dias 9 e 10, na Arena Verde Forte, em Charqueada, no estado de São Paulo.

Willian Guimarães iniciou a festa da equipe, já na penúltima etapa, quando se consagrou campeão antecipado na MX3. Neste sábado, Milton “Chumbinho” Becker deu sequência, garantindo o caneco na MX4 e na MX5, após vencer as provas. Por fim, no domingo, Maiara Basso encerrou o ano com taça na MXF, ao subir ao lugar mais alto do pódio.

Entre os atletas Pro Tork, destaque para Chumbo, que somou 26 títulos nacionais. “Foram disputas acirradas do início ao fim, o público ganhou bastante com isso. Estou feliz por conseguir dar o meu melhor e me sobressair. Agradeço a Pro Tork por acreditar no meu trabalho. Agora é pensar em 2018”, disse o catarinense.

Confira a classificação:

MXF

1) Maiara Basso – 97 pontos (Pro Tork)

2) Marcely Cazadini – 86 pontos

3) Lays Cazadini – 85 pontos

4) Victoria Lino – 36 pontos

5) Sarah Silva – 34 pontos

MX5

1) Milton “Chumbinho” Becker – 100 pontos (Pro Tork)

2) Claudiney Guasti – 80 pontos

3) Dario Júnior – 78 pontos

4) Junior Feitosa – 67 pontos

5) Luis Marcos Rosa – 57 pontos

MX4

1) Milton “Chumbinho” Becker – 94 pontos (Pro Tork)

2) Willian Guimarães – 94 pontos (Pro Tork)

3) Rene Rodrigues – 62 pontos

4) Erivelto Nicoladelli – 56 pontos

5) Valdecir Oliveira – 52 pontos

MX3

1) Willian Guimarães – 125 pontos (Pro Tork)

2) Fabio Festi – 105 pontos

3) Erivelto Nicoladelli – 99 pontos

4) Wolney de Lima – 66 pontos

5) Nelson Moraes – 65 pontos

