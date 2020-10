Piloto Rafael Faria foi destaque ao vencer a categoria principal no RS

A Pro Tork Racing Team largou na frente no Campeonato Brasileiro de Velocross 2020, que teve sua abertura realizada no fim de semana, dias 10 e 11 de outubro, na cidade de Tupanciretã (RS). O piloto Rafael Faria foi o destaque ao vencer a categoria principal, a VX1, mas a equipe ainda somou outros bons resultados.

Para o paranaense foi uma grande conquista. “Confesso que não estava muito confiante, pois torci meu joelho semana passada no Brasileiro de Motocross. Tentei ser cauteloso, mas larguei no pelotão da frente e aproveitei um erro dos adversários para assumir a ponta. Fiquei feliz com a vitória”, explica.

Além dele, também levaram a Pro Tork ao lugar mais alto do pódio os atletas Paulo Stedile na classe VX4 Especial e Ana Fietz na VXF Nacional. A equipe ainda foi quarta colocada com Luciano de Oliveira na VX3 Especial e segunda com Alex Júnior na 250 Pró e com Sandro Alexandre na VX4 Nacional.

De volta as suas cidades, eles retomam o treinamento. A próxima rodada do campeonato ainda não foi definida pela Confederação Brasileira de Motociclismo, porém, já neste fim de semana, dias 17 e 18, os pilotos encaram a abertura do Pro Tork Paranaense de Velocross, em Candói.

Os pilotos Pro Tork têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.