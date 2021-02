Atual campeão na categoria principal deu início a temporada com um terceiro lugar no Rally Piocerá

Emerson Loth (fotos) subiu ao pódio do Rally Piocerá, válido como abertura do Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade 2021. O piloto Pro Tork, atual campeão da categoria principal, a Master, conquistou o terceiro lugar. A disputa foi realizada entre os dias 26 e 30 de janeiro, com largada em Teresina (PI) e chegada em Aquiraz (CE).

O percurso de aproximadamente 1.000 quilômetros passou ainda pelas cidades de Piripiri (PI), Ubajara (CE) e Canindé (CE), testando a habilidade dos competidores e também a resistência das motocicletas. Bomba, como é conhecido no meio off road, sofreu com dois pneus furados ao longo da prova.

“Não foi o resultado que eu gostaria, porém, somei pontos importantes na briga pelo título. A questão com os pneus atrapalhou bastante meu desempenho, no primeiro dia também errei a navegação. Esperava uma prova um pouco mais técnica, mas acabou sendo mais rápida”, explica o pentacampeão nacional.

De volta para sua casa, em Curitiba, o atleta retoma o treinamento focado no próximo desafio. A segunda etapa da temporada está programada para acontecer durante o Enduro dos Pampas, nos dias 5 e 6 de março, em Gramado (RS). Bomba vai em busca de vitória para a equipe.

Confira o resultado final – Categoria Master:

1) Jomar Grecco – 79 pontos

2) Guilherme Cascaes – 78 pontos

3) Emerson Loth – 74 pontos (Pro Tork)

4) Helaindo Jales – 72 pontos

5) Pedro Henrique Lage – 72 pontos

O piloto Pro Tork tem apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.