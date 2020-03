Pro Tork no pódio da abertura do Catarinense de Velocross

Realizada na cidade de Canelinha

O Campeonato Pro Tork Catarinense de Velocross teve a abertura da temporada 2020 realizada neste fim de semana, dias 29 de fevereiro e 1º de março, na cidade de Canelinha, a 70 quilômetros da capital Florianópolis. Além de patrocinar a competição, a maior fábrica de motopeças da América Latina alinhou no gate com dois pilotos, que subiram ao pódio.

Ana Cláudia Fietz protagonizou uma bela disputa na VXF Nacional. Após largar em segundo, partiu para o ataque, conquistando a ponta. Tudo parecia ir bem até que, na última volta, ela foi ultrapassada, tendo que dar o seu melhor para retomar o posto e receber a bandeira quadriculada em primeiro lugar. “Nada como começar o ano com emoção, estou muito feliz”, disse.

Luciano “Boca” de Oliveira estava animado nos treinos da VX3 Especial até trincar um osso do pé, ao bater entre a pedaleira e uma canaleta. Mesmo sendo aconselhado a engessar, ele insistiu no gelo e encarou o desafio, finalizando em quinto. “A pista estava excelente, queria muito acelerar. Como vou atrás do título, não poderia deixar de somar pontos, fiz uma escolha e lutei até o fim”, destaca.

O estadual volta a reunir os competidores para a segunda etapa, nos dias 18 e 19 de abril, no município de Papanduva, localizado no Planalto Norte. Até lá, Ana foca na preparação física e com moto, enquanto Boca se dedica a recuperação da lesão. A expectativa da equipe é que os atletas conquistem outros bons resultados no próximo evento.

