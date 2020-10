Expectativa é seguir somando pontos na busca pelos títulos da temporada

Lolo Anton e Romulo Bottrel levaram a Pro Tork ao pódio na terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Enduro FIM. A disputa em formato “bolha”, diante da pandemia do novo coronavírus, aconteceu entre 10 e 12 de outubro, na Fazenda MEELL, localizada na região de Santa Cruz de Goiás (GO).

Desta vez o trajeto contou com 31 quilômetros, sendo composto por três especiais: um cross teste de 2,5 km em pista, outro de 3,2 km em meio da mata e área de pasto e o último com 3,8 km de trilhas técnicas em terreno arenoso, com algumas pedras margeando um rio. Foram três voltas, totalizando quase 300 km percorridos.

Tanto Lolo quanto Romulo sentiram o terreno diferente e não conseguiram buscar a desejada vitória em suas categorias, mas os resultados ainda foram ótimos. Lolo conquistou o segundo lugar na E1, mantendo a liderança na classificação. Já Romulo finalizou a E3 em terceiro, caindo da ponta para a segunda posição na tabela.

A próxima etapa está programada para ser realizada nos dias 31 de outubro, 1 e 2 de novembro, em Rio Negrinho (SC), cidade do Lolo, o que traz certa vantagem ao atleta. A expectativa da Pro Tork é de seguir somando pontos importantes na busca pelos títulos da temporada.

Confira os resultados da etapa:

E1

1º – Bruno Crivilin – 75 pontos

2º – Loandro Anton – 66 pontos (Pro Tork)

3º – Luciano Paiva – 58 pontos



E3

1º – Vinicius Calafati – 75 pontos

2º – Vitor Garcia – 64 pontos

3º – Rômulo Bottrel – 62 pontos (Pro Tork)

Classificação do Brasileiro de Enduro FIM:

E1

1º – Loandro Anton – 160 pontos (Pro Tork)

2º – Luciano Paiva – 138 pontos

3º – Bruno Crivilin – 125 pontos



E3

1º – Vinicius Calafati – 164 pontos

2º – Rômulo Bottrel – 159 pontos (Pro Tork)

3º – Vitor Garcia – 146 pontos

Os pilotos Pro Tork têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.