O piloto Romulo Bottrel tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay

Romulo Bottrel alcançou um excelente resultado na disputa da quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Enduro FIM, realizada entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro, no Rio Casa de Pedra, em Rio Negrinho (SC). O piloto Pro Tork foi o segundo colocado na E3 e o quinto na Geral.

A prova contou com três especiais (trechos cronometrados), duas com quatro quilômetros e uma com 7,8 km, passando por pasto e área de reflorestamento, algumas partes com muitas raízes. Os competidores deram três voltas no circuito, cada uma com 46 km.

Para Romulo, um grande desafio. “O nível está elevadíssimo, com os ponteiros brigando por cada segundo. Tive um problema mecânico e acabei optando por poupar a moto, mas foi um bom resultado diante do ocorrido. Mantive a segunda posição na classificação da categoria”, disse.

De volta a Guarapuava (PR), o atleta terá um mês para preparar a motocicleta e treinar para a próxima rodada. Ela está programada para acontecer nos dias 5 e 6 de dezembro, na cidade de Marzagão (GO). A expectativa da Pro Tork é de seguir somando pontos importantes na briga pelo título.