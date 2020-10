Patrocina a edição, forma equipe com a experiente Mult Racing e pilotos de ponta e ainda lança produtos licenciados

A Pro Tork parte com tudo para a 28ª edição do Sertões – o maior rally das américas, que tem início nesta sexta-feira, dia 30, em Mogi Guaçu (SP), e segue até dia 7 de novembro, em Barreirinhas (MA). Líder em motopeças na América Latina, a marca patrocina o evento, forma equipe com a experiente Mult Racing e pilotos de ponta e ainda lança série de produtos licenciados.

Vamos começar pela disputa das motos, que contempla um percurso de 4.567 quilômetros, sendo 1.842 de trechos cronometrados, passando também pelo Distrito Federal, Goiás e Tocantins. A Pro Tork se une a Mult Racing para brigar pelos títulos com Rafael Espíndola na categoria Brasil e com Rami Sfredo e o estreante Emerson Loth na Moto 2.

Rafa é o atual campeão na classe e se mostra bastante animado. “Ano passado foi minha primeira participação, com uma CRF230F sem nenhuma preparação. Uma moto que não é projetada para um rally desse nível, foi sofrido, mas consegui vencer. Esse ano vou de CRF250F toda preparada, com destaque para o escapamento Powercore 4. A expectativa é a melhor possível”, explica.

Rami chamou a atenção em 2019 ao vencer a Marathon, completando a prova com uma fratura no pulso sofrida já na primeira etapa. “A vontade era tanta que segui, mesmo contra indicação médica. No fim, ainda fui homenageado pela organização como Herói do Sertões, foi muito emocionante. Agora volto com mais garra, comprometido na busca de um bom desempenho”, afirma.

A grande novidade é a estreia de Emerson Loth, tetracampeão brasileiro de enduro de regularidade. “Estou na melhor equipe que eu poderia estar. É muito gratificante trabalhar com pessoas que acreditam no seu potencial, que te proporcionam novas experiências. Vou sem grandes pretensões, mas tudo tem um início, né? Quem sabe o que pode acontecer”, diz em tom de brincadeira.

Para completar, a linha de produtos licenciados, desenvolvida especialmente para o Sertões, está fazendo o maior sucesso no mercado. Ao todo, são oito itens. No off road, o capacete e o conjunto agregam estilo agressivo e proteção. Já no street são três opções de cascos para popularizar a competição nas ruas de todo o Brasil. A coleção conta ainda com copo e cooler térmicos, além de um mini capacete.

Para o diretor-presidente da Pro Tork, Marlon Bonilha, a expectativa é excelente. “Entramos de cabeça, com investimento pesado, assim como em tudo o que fazemos. Nossa estratégia comtempla uma série de ações e os resultados virão com toda a visibilidade que tem o rally. Vale destacar que o evento é uma verdadeira pista de testes e nos possibilita desenvolver produtos ainda melhores no futuro”, finaliza.

Confira o roteiro do Sertões 2020*:

30/10/2020 – sexta-feira – Prólogo

Velocitta – Mogi Guaçu (SP)

Com 4.730 metros, o percurso será sinuoso, com algumas retas e com piso liso (misto de cascalho e pedrisco), que exigirá muita perícia e concentração.

31/10/2020 – sábado

1ª etapa – Velocitta / Mogi Guaçu (SP) a ponto do deslocamento para a Bolha 1

Deslocamento inicial: 260 km

Trecho especial: 205 km

Deslocamento final: 120 km

Total: 585 km

O Sertões 2020 tem início com uma especial em região montanhosa, muito bonita, em estradas de piçarras. O trecho traz lombas e pontos sem visão. No km 30, começa a subida de uma serra com lajes de pedra e abismos dos dois lados, onde a navegação será fundamental. A partir do km 100, haverá estradas vicinais estreitas dentro de pequenas fazendas. Os últimos 20 km serão mais rápidos, em uma zona agrícola.

1/11/2020 – domingo

Dia de deslocamento inicial e manutenção

Deslocamento até Bolha 1: 580 km

2/11/2020 – segunda-feira

2ª etapa – Bolha 1 / DF a Bolha 2 / GO – 1ª parte Maratona “Renê Melo”

Deslocamento inicial: 159 km

Trecho especial: 353 km

Deslocamento final: 0 km

Total: 512 km

No segundo dia da prova, será realizada a parte inicial da Etapa Maratona, batizada de Renê Melo – piloto de carro falecido em maio deste ano que participou diversas vezes do Sertões. Sem poder contar com qualquer auxílio das equipes de apoio, os competidores encaram a especial de 350 km que promete estar entre as mais duras e completas da edição 2020. O trecho começa rápido, com mata-burros e pontes (em algumas delas haverá radar). Ao chegarem em uma fazenda particular, haverá uma subida de serra em trial, na qual será preciso muita atenção.

No alto, diante de um visual incrível, os competidores seguem pelo topo da serra, marcado por lajes de pedra. Saindo da fazenda, as velocidades serão maiores em uma estrada rápida, de pilotagem prazerosa, mas com algum fesh fesh. Haverá travessia por um rio até atingirem uma pista travada e estreita. Nos últimos 50 km da especial, a velocidade volta a subir até chegarem na zona de radar, terminando dentro do parque de apoio.

3/11/2020 – terça-feira

3ª etapa – Bolha 2 / GO a Bolha 3 / GO – 2ª parte Maratona “Paulo Gonçalves”

Deslocamento inicial: 0 km

Trecho especial: 200 km

Deslocamento final: 169 km

Total: 369 km

Na segunda parte da Etapa Maratona, o homenageado será o piloto português de motocicleta Paulo Gonçalves, que faleceu após um acidente no Rally Dakar 2020. O dia promete ser bem completo, mesclando velocidades altas, médias e baixas. Apesar dos 10 km iniciais bem velozes, a especial logo entra em uma dura subida de serra, com muitas pedras, depressões, pontos sem visão e trechos sinuosos com abismos dos dois lados. Após muito sobe e desce, na metade da especial, por volta do km 100, haverá uma longa descida. O piso terá fesh fesh e exige cautela nas ultrapassagens. Os competidores passarão por dois grandes rios com pedras e vão encarar uma serra íngreme no final, por região não povoada e solo com muitas pedras e cascalhos.

4/11/2020 – quarta-feira

4ª etapa – Bolha 3 / GO a Bolha 4 / TO

Deslocamento inicial: 26 km

Trecho especial: 329 km

Deslocamento final: 295 km

Total: 650 km

O dia começa muito rápido, no estilo das especiais no Campeonato Mundial de Rally (WRC), e fica mais lento quando entra em um trecho com mata-burros, pedras e pontes – em algumas delas haverá radar. O grande desafio será o trecho de 60 km de areia, no qual a navegação será exigida ao máximo. Após o abastecimento, os competidores enfrentarão caminho travado e pontos de trial, em terreno característico de cerrado. Nos últimos 60 km, curvas de altas velocidades e chão com piçarra.

5/11/2020 – quinta-feira

5ª etapa – Bolha 4 / TO a Bolha 5 / MA

Deslocamento inicial: 99 km

Trecho especial: 227 km

Deslocamento final: 284 km

Total: 610 km

Apesar dos km iniciais travados, a especial imprime altas velocidades em um trecho de areia, ao lado de uma plantação de eucaliptos. O terreno arenoso fica bem mais pesado até a metade do trajeto, quando assume as características do Jalapão, no Tocantins. Os competidores encerram a especial em terreno de piçarra, onde poderão atingir altas velocidades e sentir o prazer da pilotagem.

6/11/2020 – sexta-feira

6ª etapa – Bolha 5 / MA a Bolha 6 / MA

Deslocamento inicial: 128 km

Trecho especial: 300 km

Deslocamento final: 313 km

Total: 741 km

A especial já começa com belas paisagens, por estradas de médias velocidades que vão ficando cada vez mais estreitas e travadas. A partir da metade, o trajeto fica mais rápido, com lombas e depressões. Haverá dois trechos com retas muito longas, de altíssimas velocidades, em terreno de piçarra. No final, será preciso mais atenção para completar a especial em trechos arenosos.

7/11/2020 – sábado

7ª etapa – Bolha 6 / MA a Barreirinhas (MA)

Deslocamento inicial: 258 km

Trecho especial: 223 km

Deslocamento final: 34 km

Total: 515 km

A organização do Sertões promete deixar a melhor especial para o final. Com prova na areia, a navegação fará toda a diferença. Após um começo travado em piçarras, o trecho fica arenoso à medida que cruza pequenos riachos, os quais estarão secos na época da prova. Após o abastecimento, praticamente na metade da especial, as dificuldades serão extremas por conta da areia e da parte final com navegação por GPS em dunas. Com muitos way points a serem cobertos, qualquer erro pode ser fatal. O final em Barreirinhas promete ser apoteótico, a imagem a ser gravada nas memórias dos participantes. Chegar ao final do Sertões 2020 já será uma grande vitória.

TOTAL DO PERCURSO: 4.567 km

TOTAL DE ESPECIAIS: 1.842 km

*Sujeito a alterações.

