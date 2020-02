Pro Tork participa do Campeonato Português de Hard Enduro

Aquecimento à abertura do Mundial da modalidade

Rigor Rico (fotos) mal acomodou o troféu de vice-campeão Latino de Hard Enduro, conquistado na última semana, e já está pronto para outro desafio. O piloto da Pro Tork KTM Racing participa da terceira etapa do Portugal Hard Enduro Series neste domingo, 1º de março. Será um aquecimento para a abertura do Mundial da modalidade, que ocorre em solo lusitano, em maio.

O campeonato português é muito forte e reúne alguns dos melhores atletas do mundo (…) , objetivo é conhecer bem o terreno, acertar a moto e brigar pela vitória”

O mineiro está animado com a possibilidade de um novo êxito na carreira. “O campeonato português é muito forte e reúne alguns dos melhores atletas do mundo. Vou embalado pelo sucesso no Latino, disputado no Peru, e por tudo o que aprendi lá. Meu objetivo é conhecer bem o terreno, acertar a moto e brigar pela vitória”, destacou.

A prova acontece em Valongo, a apenas 16 quilômetros de Porto, no Norte do país. O trajeto, caracterizado por inúmeros obstáculos e pedras, promete ser ainda mais desafiador graças a chuva que tem atingido a região, tornando-o bastante escorregadio.

Já o primeiro encontro válido pelo Mundial será o 16º Extreme XL de Lagares. Agendado para ocorrer de 8 a 10 de maio, o evento irá movimentar a cidade do Porto, quando 400 atletas irão tomar suas ruas e escadarias. Em um único dia os competidores terão pela frente até 80 quilômetros de pedreiras, num grande teste de resistência e habilidade.