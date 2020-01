Pro Tork Racing Team anuncia Romulo Bottrel para 2020

Pentacampeão brasileiro no Enduro FIM

Romulo Bottrel é uma das novidades da Pro Tork Racing Team para a temporada 2020. O pentacampeão brasileiro de Enduro FIM chega para reforçar a equipe, com a expectativa de ampliar o número de títulos no nacional e também no paranaense da modalidade, campeonato no qual é o atual campeão da categoria principal, a E1.

Para o mineiro, que há pouco mais de um ano reside em Guarapuava (PR), entrar para o rol de pilotos Pro Tork é motivo de orgulho. “Estou muito feliz vivendo no estado, fazendo amigos e parcerias importantes, como esta com a maior fabricante de motopeças da América Latina. A expectativa é excelente”, afirma o atleta de 29 anos.

Confira o perfil do piloto Romulo Bottrel:

Data de nascimento: 13/06/1990

Cidade de nascimento: Belo Horizonte (MG)

Cidade onde mora: Guarapuava (PR)

Ano em que começou a andar de moto off road: 1995

Ano em que virou piloto profissional: 2006

Principais títulos:

Campeão Red Bull Minas Riders 2017

Medalha de ouro no IDSDE 2017, na França

5x campeão Brasileiro de Enduro FIM

3x campeão Brasileiro de Cross-Country

2x campeão Brasileiro de Supermoto

Campeão Paranaense de Enduro FIM 2019

Campeonatos que disputa neste ano: Brasileiro e Paranaense de Enduro FIM – categorias E3 / Geral.