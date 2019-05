Pro Tork Racing Team defende liderança no Catarinense de Velocross

Piloto é primeiro colocado em três categorias

A Pro Tork Racing Team está pronta para conquistar novas vitórias no Campeonato Pro Tork Catarinense de Velocross. Neste final de semana, dias 1 e 2 de junho, a equipe acelera na quarta etapa da competição, que acontece na cidade de São Bento do Sul, localizada na região Norte.

Rodrigo Taborda defende a liderança nas três categorias que disputa, VX1, VX2 e 230 Pró. “Venho trabalhando muito para obter bons tempos e estamos colhendo os resultados. Agora, quero ampliar minha vantagem em relação aos segundos colocados e seguir rumo aos títulos”, destaca.

A prova deve reunir mais de 250 competidores, que terão pela frente uma pista bastante tradicional. O traçado de 1.500 metros sedia etapas do estadual desde 2006 e também já foi palco do Brasileiro. O circuito se destaca por manter médias de velocidade bastante altas, com uma longa reta e curvas abertas.

No sábado, a programação inicia às 11h com os treinos livres, enquanto que às 16h competem as primeiras classes. No domingo, os treinos cronometrados começam às 8h e as corridas às 10h50. O ingresso custará R$ 15 e a expectativa é que o público anime ainda mais o espetáculo.

Confira a classificação:

VX1

1) Rodrigo Taborda – 72 pontos (Pro Tork)

2) Edinilson Batista – 63 pts

3) Lucas Agostini Gadotti – 62 pts

4) Luís Felipe Fietz – 54 pts

5) Luciano de Oliveira – 46 pts (Pro Tork)

VX2

1) Rodrigo Taborda – 72 pts (Pro Tork)

2) Lucas Agostini Gadotti – 69 pts

3) Carlos Augusto Gervasi – 56 pts

4) Anthonny Jose Gervasio – 51 pts

5) Nicolas Lopes – 38 pts

Nacional 230 Pró

1) Rodrigo Taborda – 75 pts (Pro Tork)

2) Darlei Weiss – 64 pts

3) Anthonny Jose Gervasio – 62 pts

4) Fabio Valentini – 46 pts

5) Daniel Zesczylinski – 34 pts

Serviço: Campeonato Pro Tork Catarinense de Velocross

Etapa: 4

Data: 1º e 2 de junho

Local: Parque de Exposições da Expoama – São Bento do Sul

Ingresso: R$ 15

A Pro Tork é patrocinadora oficial do evento e seus pilotos têm o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.