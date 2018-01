Pro Tork retoma liderança nos Estados Unidos

Do AMA Supercross com McElrath e Troy Lee Designs

A Pro Tork retomou a liderança na classificação da categoria 250cc após a terceira etapa do AMA Supercross, realizada no último sábado, dia 20, em Anaheim, na Califórnia – EUA. Shane McElrath conseguiu um segundo lugar para a Troy Lee Designs/Red Bull/KTM, equipe patrocinada pela marca brasileira na disputa de uma das competições mais importantes do motociclismo mundial.

Uma novidade marcou o evento: o sistema de Tríplice Coroa, no qual o resultado final saiu após a realização de três baterias. Na primeira delas, McElrath foi o quinto colocado. Na segunda, o piloto imprimiu um ritmo mais forte, sendo o primeiro a receber a bandeira quadriculada. E na última corrida, finalizou em quarto. Na somatória, garantiu seu lugar no pódio.

“Esta etapa foi muito divertida, mas também difícil de render nas três provas, tentei dar o meu melhor em cada uma delas. Não percebi de imediato que tinha voltado a liderança, estou muito feliz e agora só posso pensar no próximo desafio, quero aguentar firme. Será neste sábado, dia 27, em Glendale”, disse McElrath.

Confira o resultado da categoria 250cc:

1) Joey Savatgy (Kawasaki), 1-2-1

2) Shane McElrath (KTM), 5-1-4

3) Christian Craig (Honda), 2-3-5

4) Adam Cianciarulo (Kawasaki), 4-5-2

5) Mitchell Oldenburg (Yamaha), 3-6-6

6) Aaron Plessinger (Yamaha), 6-4-7

7) Hayden Mellross (Yamaha), 7-10-8

8) Chase Sexton (Honda), 15-8-3

9) Phil Nicoletti (Suzuki), 8-7-11

10) Justin Hill (Suzuki), 11-9-9

A Pro Tork é patrocinadora oficial da Troy Lee Designs/Red Bull/ KTM.