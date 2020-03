Pro Tork sai na frente na disputa do Paranaense de Enduro

Bottrel foi o destaque da categoria E2

Romulo Bottrel levou a Pro Tork ao lugar mais alto do pódio na abertura da temporada 2020 do Campeonato Paranaense de Enduro FIM. O piloto foi o destaque da categoria E2, vencendo o desafio sem grandes dificuldades. A disputa rolou neste domingo, dia 15 de março, na cidade de Ponta Grossa.

Os competidores encararam um percurso de aproximadamente 13 quilômetros, composto por cinco especiais elaboradas para aumentar a dificuldade, incluindo um cross teste. Ao todo, foram completadas cinco voltas, sendo uma delas de reconhecimento.

Nada que Bottrel não tirasse de letra. “Estou muito feliz, pois foi uma prova bastante técnica, que exigiu preparo físico. Acredito que fui bem e estou animado para as próximas. A prova também me ajudou na preparação para o Brasileiro, competição na qual lidero a classe E3”, disse o mineiro, que há pouco tempo reside no Paraná.

O Campeonato Paranaense de Enduro FIM volta a reunir os atletas no dia 17 de maio, para a segunda etapa em Tamarana. Mas antes disso, o piloto Pro Tork encara o nacional, na data de 5 de abril, no município de Nova Bréscia, no Rio Grande do Sul. A expectativa da equipe é de vitória.

Confira o resultado:

E2

1) Romulo Bottrel (Pro Tork Racing Team)

2) Caio Cesar Carneiro

3) Felipe Alves Legarrea

4) Alexandre Greco

5) Daniel Cunha.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.