Pro Tork sobe ao pódio no Argentino de Motocross

Com um quarto lugar na categoria principal

O Campeonato Argentino de Motocross 2018 teve sua segunda etapa realizada neste fim de semana, dias 31 de março e 1° de abril, na cidade de Rada Tilly, localizada no estado de Chubut. Jose Felipe levou a Pro Tork ao pódio com um quarto lugar na categoria principal, a MX1.

Na primeira bateria, o piloto sofreu uma queda ainda no início, tendo que partir para uma prova de recuperação, terminando em sexto. Já na corrida seguinte, largou no pelotão intermediário, foi crescendo e conseguiu cruzar o arco de chegada na terceira colocação.

“Esperava mais, preciso melhorar minhas largadas. Acabei saindo mal e tive que arriscar para terminar com uma boa posição. Perdi a liderança na tabela, mas espero recuperá-la já na próxima etapa, que acontece nos dias 5 e 6 de maio, em San Luis”, disse após o evento.

Tigre, como é conhecido em seu país, é patrocinado pela marca brasileira desde 2010. Ele é um dos principais nomes do motociclismo na América Latina, tem um título chileno, um argentino e um paraguaio, já venceu provas no Brasil, correu o Motocross das Nações e outros eventos pelo mundo.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul e da NOS Energy Drink.