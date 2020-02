Pro Tork sobe ao pódio nos Estados Unidos

Conheça um pouco sobre a dupla vencedora

A semana se iniciou com conquistas para a Pro Tork KTM Racing. Seus pilotos Kevyn de Pinho e Gabriel Andrigo garantiram quatro pódios na quinta etapa do AMA Supercross Futures, disputada no domingo, dia 16, em Tampa, na Flórida(EUA). A competição é o acesso oficial ao famigerado AMA Supercross.

Kevyn, americano, mas filho de brasileiros, assegurou dois segundos lugares nas 65 cilindradas. Primeiro na categoria 7 a 11 e depois na 10 e 11 anos. Já Gabriel faturou o terceiro posto na acirrada Schoolboy 2 e na 250 B.

Gabriel é gaúcho e também compete no Campeonato Brasileiro de Motocross pela classe MX2 JR. No ano passado, encerrou a temporada com o terceiro lugar na categoria. Já Kevyn fará sua estreia em 2020, alinhando no gate da 65cc. Ambos sob o comando do experiente chefe de equipe, Antonio Jorge Balbi Júnior.

Agora, a talentosa dupla se prepara aos próximos desafios. Já neste domingo, dia 23, participa da sexta etapa do Futures, em Arlington, no Texas. O calendário terá dez encontros, sendo o último em Salt Lake City, em Utah. A expectativa é de excelentes resultados.

Resultados – Supercross Futures AMA – 5ª etapa:

65cc – 7 a 11 anos

1. Seth Dennis

2. Kevyn de Pinho (Pro Tork KTM Racing)

3. Jayce Wolf

65cc – 10 a 11 anos

1. Seth Dennis

2. Kevyn de Pinho (Pro Tork KTM Racing)

3. Jace Beker

Schoolboy 2

1. Jack Chambers

2. Gage Linville

3. Gabriel Andrigo (Pro Tork KTM Racing)

250 B

1. Jack Chambers

2. Tyler Evans

3. Gabriel Andrigo (Pro Tork KTM Racing)