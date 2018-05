Pro Tork sobe seis vezes ao pódio no Brasileiro de Velocross

No município de Sete Quedas (MS)

A Pro Tork Racing Team alinhou no gate da segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Velocross 2018, realizada neste fim de semana, dias 5 e 6 de maio, no município de Sete Quedas (MS). Seus pilotos alcançaram bons resultados, subindo seis vezes ao pódio.

O destaque foi Rodrigo Taborda, com uma vitória na categoria 230cc, além de um segundo lugar na VX2 e um terceiro na VX1. Jacson Keil conquistou a segunda posição na VX1. Já Alex Júnior foi o terceiro a receber a bandeira quadriculada na 230cc e o quinto na VX2.

Com o objetivo de conquistar os títulos destas classes, eles seguem o treinamento em suas cidades.

A próxima etapa do Campeonato Brasileiro de Velocross 2018 está programada para acontecer apenas no mês de julho, porém, o local ainda não foi divulgado pela Confederação Brasileira de Motociclismo.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul e da NOS Energy Drink.