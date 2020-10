O Campeonato Brasileiro de Motocross 2020 teve sua segunda etapa realizada com o GP Pro Tork, no fim de semana, dias 3 e 4 de outubro, em Penha (SC). Além de patrocinar e dar nome ao evento, a maior fabricante de motopeças da América Latina também conquistou bons resultados na pista. Desta vez o destaque foi Gabriel Andrigo, com vitória na categoria MX2JR. “Mesmo com chuva e muita lama, consegui largar na frente e mantive um ritmo bom, sempre pilotando com cabeça para não cometer erros. Feliz em seguir na liderança na classificação”, afirma o gaúcho, que também foi quarto colocado na MX2. A equipe ainda fez bonito nas classes principais com Fredy Spagnol, segundo colocado na MX2 ao somar um terceiro e um segundo lugares nas baterias, e Gustavo Pessoa, terceiro na MX1 com um terceiro na primeira corrida e um quinto na prova seguinte. Outros pilotos que comemoram boas colocações no traçado do Kartódromo Internacional Beto Carrero foram: Franco Iavecchia – quarto na MXJR, Kevyn de Pinho – segundo na 65cc, Rodrigo Taborda – quinto na MX3, Otavio Pedro – terceiro na MX2JR e Alencar Krefta – quinto na MX5. A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes, é patrocinadora oficial do evento e seus pilotos têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay. Sobre a Pro Tork: A Pro Tork é a maior fábrica de peças e acessórios para motocicletas da América Latina e também a líder mundial em capacetes, tendo em seu catálogo mais de 40.000 itens de fabricação própria no Brasil. Localizada na cidade de Siqueira Campos, ao norte do estado do Paraná, a empresa negocia com mais de 60 países. Sua história teve início em 1987 com a fabricação de escapamentos de forma artesanal.