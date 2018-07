Pro Tork vence disputa no Campeonato Chileno de Motocross

Com um dos principais nomes do motociclismo na América Latina

Jose Felipe representou a Pro Tork na quinta etapa do Campeonato Chileno de Motocross, vencendo o desafio na categoria MX1. A disputa foi realizada neste fim de semana, dias 28 e 29 de julho, na cidade de Rapel, localizada a cerca de 140 quilômetros da capital, Santiago.

O piloto argentino aproveitou a brecha no calendário de competições em seu país para participar do evento e ganhar ritmo. “O circuito de La Finca é muito divertido, consegui ser o segundo colocado na primeira bateria e venci a corrida seguinte, subindo ao lugar mais alto do pódio”, explica.

Patrocinado pela Pro Tork desde 2010, Jose é um dos principais nomes do motociclismo na América Latina. Tem em seu currículo um título chileno, um argentino e um paraguaio, já venceu provas no Brasil, correu o Motocross das Nações e outros eventos pelo mundo.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul e da NOS Energy Drink.