A Pro Tork fez a festa ao vencer quatro categorias na terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross 2020. O evento foi marcado por belas disputas neste fim de semana, dias 21 e 22 de novembro, no Motódromo da Fepasa, localizado no município de Apiaí (SP).

Mariana Balbi manteve-se invicta na MXF com uma bela vitória entre as mulheres. Willian Guimarães retomou a liderança na classificação ao vencer a MX4. Alencar Krefta somou pontos importantes ao ganhar a MX5 e agora é o vice na tabela. Franco Lavecchia também subiu para quinto ao ser o primeiro colocado na MXJR.

A equipe ainda se destacou com outros pilotos, são eles: Gustavo Pessoa – quarto na somatória da MX1, após alcançar um oitavo e outro quarto lugares, Rodrigo Taborda – segundo na MX3 e Gabriel Andrigo – segundo na MX2JR. Eles ocupam a quarta, terceira e primeira colocações na tabela de suas classes, respectivamente.

De volta as cidades, eles retomam o treinamento físico e com motocicleta. A expectativa é de que a quarta etapa aconteça já no próximo fim de semana, dias 28 e 29, no mesmo local. Porém, a confirmação não foi anunciada pela Confederação Brasileira de Motociclismo.

Os pilotos Pro Tork têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.