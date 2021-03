Piloto foi o destaque da categoria 450B, em uma das mais importantes competições amadoras da modalidade nos Estados Unidos

Teve brasileiro no alto do pódio do Ricky Carmichael Amateur Daytona Supercross, umas das mais importantes competições amadoras da modalidade nos Estados Unidos. O gaúcho Gabi Andrigo, que defende a Pro Tork KTM Racing Team, foi o destaque da categoria 450B.

A disputa aconteceu após a etapa do AMA Supercross, em Daytona, na Flórida, aproveitando características da pista que reuniu os profissionais no último sábado. No domingo rolou a classificatória, na qual Gabi conquistou um terceiro e outro oitavo lugares. E na segunda, ele venceu o Main Event.

“Fiz uma boa largada, ultrapassei dois adversários e assumi a ponta já na segunda volta. Tentei abrir o máximo possível, mas fui bastante pressionado, sendo que nos minutos finais troquei de posição várias vezes. Felizmente consegui me sair melhor e vencer”, explicou o jovem que ainda foi o quinto na 450cc Modified.

A Pro Tork KTM Racing Team também alinhou no gate das minimotos com Kevyn de Pinho, quinto colocado na disputada 65cc e oitavo na classe 65cc Modified.

Depois de uma excelente pré-temporada no exterior, os pilotos retornam ao Brasil nas próximas semanas, focados no treinamento para a abertura do Campeonato Brasileiro de Motocross, programado para acontecer no mês de maio, em Fagundes Varela (RS). Gabi vai em busca do título na MX2 e Kevyn na 65cc.

Os pilotos Pro Tork têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.