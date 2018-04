Pro Tork vence terceira etapa do Catarinense de Enduro

O Campeonato Catarinense de Enduro FIM 2018 teve sua terceira etapa realizada neste fim de semana, dias 21 e 22 de abril, na cidade de Benedito Novo, localizada no Vale do Itajaí. Lolo Anton foi o vencedor da categoria E1, levando a Pro Tork Racing Team ao lugar mais alto do pódio.

A disputa contou com um percurso composto por cinco Enduro Testes e um Cross Teste, no qual os participantes deram três voltas, cada uma de aproximadamente 33 quilômetros. Com um terreno bastante liso, eles precisaram de muito cuidado para não errar e cair.

Lolo manteve a tranquilidade e carimbou sua primeira vitória na competição. “Ainda estou me recuperando de uma cirurgia, esse resultado me deixou muito feliz, fiquei motivado. Subi do terceiro para o segundo lugar na classificação e espero continuar crescendo”, disse.

A equipe contou ainda com a participação especial do piloto de velocross Jacson Keil, que surpreendeu ao encerrar a classe E2 na segunda posição.

A quarta etapa do Campeonato Catarinense de Enduro FIM 2018 volta a reunir os melhores atletas do estado nos dias 19 e 20 de maio, em Biguaçu. Lolo é presença confirmada e a Pro Tork almeja somar pontos importantes na briga pelo título da temporada.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul e da NOS Energy Drink.