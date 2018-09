Projeto atrai grande público em Cambará

Em praça ao lado de estabelecimento de ensino

Um grande público prestigiou o Projeto “Brincando na Praça”, realizado no final de de semana, no Conjunto Residencial Ignez Panichi Hamzé, em Cambará.

A Rua Hermínio Haggi, na praça ao lado da Escola Lucy Requião de Mello e Silva, recebeu das 10:00 horas às 17:00 horas, diversas brincadeiras e jogos, com a participação de adultos e crianças.

O Projeto “Brincando na Praça”, é uma iniciativa da CTG Brasil/China Three Gorges Corporation, controladora das Hidrelétricas Canoas 1 e 2, e da UHE de Salto Grande, e foi realizado em parceria com a Prefeitura de Cambará, através da Secretaria Municipal dos Esportes e Lazer..

O Projeto “Brincando na Praça”, chegará até o mês de dezembro, a outras 22 cidades vizinhas das 14 hidrelétricas administradas pela CTG Brasil.

Texto: Graça Maria

Fotos :Henry de Oliveira