Quarta etapa do Campeonato Pro Tork Catarinense de Motocross

Evento acontece em Braço Norte

Equipes, pilotos e públicos ansiosos pelo momento em que o gate cairá neste final de semana, 20 e 21 de julho, em Braço do Norte, dando início a quarta etapa do Campeonato Pro Tork Catarinense de Motocross. A temporada 2019 conta com patrocínio da maior fabricante de motopeças da América Latina.

O evento deve reunir mais de 200 competidores, que terão pela frente a pista montada junto ao Centro de Treinamento Pinheiral. Seu traçado possui aproximadamente 1.200 metros de extensão, com direito a uma sessão de costelas, sete rampas e dois kings, sendo bastante técnico.

Mais de 1.500 pessoas são aguardadas para acompanhar de perto toda a adrenalina das disputas, desfrutando da ótima visibilidade que o local oferece do circuito. A entrada é gratuita no sábado e custa R$ 15 no domingo. O espaço dispõe de ampla área de estacionamento e também de praça de alimentação.

A etapa compõe a programação da Festa em Homenagem ao Sagrado Coração de Jesus e suas atividades iniciam com os treinos livres a partir do meio dia de sábado. No dia seguinte, há treinos às 8h e corridas a partir das 11h. À tarde, às 13h, ocorre a abertura oficial.

Serviço:

Campeonato Pro Tork Catarinense de Motocross

Etapa: 4

Data: 20 e 21 de julho

Local: CT Pinheiral – Braço do Norte

Ingresso: R$ 15